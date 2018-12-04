"التضامن" تؤكد انتظام صرف معاشات ديسمبر لليوم الرابع

تابعت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص لمتابعة عمليات صرف معاشات شهر ديسمبر على مدى ساعات اليوم لافتة إلى انتظام عمليات صرف المعاشات ليومها الرابع على التوالى.

وبلغ إجمالى حركات الصرف حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الرابع من ديسمب، مليون و275 ألف عملية صرف بإجمالى مليار و623 مليون جنيه، وسجلت ماكينات الصرافات الآلية 744 ألف حالة بقيمة إجمالية 812 مليون جنيه، وتم تسجيل 531 ألف حالة صرف من منافذ الصرف المختلفة قامت بصرف 811 مليون جنيه.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى، باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان إنتظام الصرف من كافة المنافذ مع العمل على تذليل أى عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.