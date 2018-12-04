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"التضامن" تؤكد انتظام صرف معاشات ديسمبر لليوم الرابع

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 09:56 م
"التضامن" تؤكد انتظام صرف معاشات ديسمبر لليوم الرابع الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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تابعت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص لمتابعة عمليات صرف معاشات شهر ديسمبر على مدى ساعات اليوم لافتة إلى انتظام عمليات صرف المعاشات ليومها الرابع على التوالى.
 
وبلغ إجمالى حركات الصرف حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الرابع من ديسمب،  مليون و275 ألف عملية صرف بإجمالى مليار و623  مليون جنيه، وسجلت ماكينات الصرافات الآلية 744  ألف حالة بقيمة إجمالية 812 مليون جنيه، وتم تسجيل 531 ألف حالة صرف من منافذ الصرف المختلفة قامت بصرف  811  مليون جنيه.
 
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى، باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان إنتظام الصرف من كافة المنافذ مع العمل على تذليل أى عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


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