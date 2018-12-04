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التأديبية العليا : اختصاصنا معاقبة شاغلى الوظائف العليا بالدولة فقط

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 04:58 م
التأديبية العليا : اختصاصنا معاقبة شاغلى الوظائف العليا بالدولة فقط متهمين - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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أكدت المحكمة التأديبية العليا لمستوى الإدارة العليا ، بأن مناط إختصاصاها في توقيع العقاب التأديبي لا يكون إلا فقط لشاغلي الوظائف العليا بالدولة " القيادات بالوظائف " ، لذلك قضت المحكمة بإحالة نظر دعوى تأديبية ضد مدير بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ، متهم بصرف مبالغ مالية لنفسه دون وجه حق والخاصة بمسابقة كأس المحافظ ورئيس الجمهورية ، بالاشتراك مع أخرين تم توجيه تهمة المساس بالمركز المالى للدولة لهم جميعا ، الى المحكمة التأديبية بالقليوبية ، لعدم شَغل المحالين لوظائف عليا ، مما لا يجوز للتأديبية العليا نظرها، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد  
 
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول تهمة صرف مبالغ مالية لنفسه دون وجه حق بأحد المسابقات التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة والخاصة بكأس المحافظ ورئيس الجمهورية منذ عام ٢٠٠٦ - ٢٠١١ ، وأصدر تعليمات بحكم منصبه الذي يشغله بإيداع الموزانة الخاصة بذات المسابقة بحساب الإتحاد الاقليمى لمركز شباب القرى بمديرية الشباب والرياضة ، مما ترتب عليه إهدار أموال الدولة 
 
كما نسبت للمحال الثانى ، تقاعسه عن إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مدير مديرية الشباب " المحال الأول " بعدم عرض الأمر على رئيس مجلس إدارة الإتحاد الاقليمى ، فضلاً عن عدم قيام المحال الثالث بمتابعة الاتحاد الإقليمي لمركز شباب القرى بمديرية الشباب والذي وضع المحال الأول الموازنة العامة بحسابه ، مما ترتب عليه المساس بالمصلحة المالية للدولة
 
 
 

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