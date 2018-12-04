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البيئة تنظم ورشة عمل حول إعادة استخدام وسائط التبريد والتكييف

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 10:21 ص
البيئة تنظم ورشة عمل حول إعادة استخدام وسائط التبريد والتكييف الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
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نظمت وزارة البيئة من خلال، وحدة الأوزون بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ورشة عمل عن دراسة جدوي إنشاء مراكز استصلاح (إعادة تهيئة) إقليمية لوسائط التبريد التى يتم استرجاعها من أجهزة التبريد والتكييف.

تهدف الورشة إلى تجميع  وتنقية وإعادة استخدام وسائط التبريد مما يحقق منافع بيئية نتيجه  لمنع إطلاق الغازات في الجو أثناء عملية الصيانة والإصلاح بمراكز الخدمة بالإضافة إلى العائد الاقتصادى نتيجة تقليل كميات وسائط التبريد التى يتم استيرادها من الخارج.

 وأكد الدكتور عزت لويس، رئيس وحدة الأوزون بأنه سيتم إعداد كراسة شروط تمهيدا لتلقى عروض من الشركات الراغبة في تنفيذ هذا النشاط علي أن يتم تقييم العروض واختيار أفضل العروض، حيث سيقوم جهاز شئون البيئة بتقديم الدعم الفني والمادي للشركات التى سيتم اختيارها، كما سيقوم جهاز شئون البيئة بإمداد الجهات الرقابية بالأجهزة المعملية لضمان جودة المنتج  وتحقيق الالتزام من خلال تحديث مناهج التعليم الفنى والتدريب المهنى وبناء الثقة من خلال التوعية الجماهيرية وتفعيل دور الأجهزة الرقابية .

شارك فى الورشة ممثلين عن الأجهزة المعنية بالرقابة الصناعية (مصلحة الرقابة الصناعية، جهاز حماية المستهلك، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات  الرقابة، الهيئة المصرية العامة للموصفات والجودة)، بالإضافة إلى ممثلى مراكز الخدمة والصيانة لأجهزة التبريد والتكييف ومصانع تعبئة وسائط التبريد ) وعدد من الخبراء الدوليين والمحليين كما حضر ورشة العمل أعضاء  اللجنة الدائمة للأوزون  والتي عقدت اجتماعها على هامش ورشة العمل وقد أبدى المشاركين في ورشة العمل تحمسهم لإضافة نشاط الإرتجاع والتدوير لوسائط التبريد الي الأنشطة التي تقوم بتنفيذها .


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