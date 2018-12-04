البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المصريين والعرب

كتب- هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.14% ليصل إلى مستوى 12658 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.87% ليصل إلى مستوى 2093 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.06% ليصل إلى مستوى 12644 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 666 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 1664 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 473 نقطة.