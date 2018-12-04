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الاستخبارات العراقية تعتقل مسئول شراء أسلحة داعش بالموصل

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 03:15 م
الاستخبارات العراقية تعتقل مسئول شراء أسلحة داعش بالموصل الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الثلاثاء، اعتقال مسؤول شراء أسلحة "داعش" فى الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وقالت المديرية- فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية- "إن قوات تابع لمديرية الاستخبارات العسكرية واستنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، ألقت القبض على مسؤول جمع الأسلحة لعصابات داعش الإرهابية بعد استدراجه لكمين محكم بالجانب الأيسر من الموصل".

وذكرت مديرية الاستخبارات أنه وبالتنسيق مع استخبارات الفرقة 14، تم القبض على شخص ينتحل صفة منتسب فى جهاز المخابرات بعد نصب كمين محكم له فى قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار..مشيرة إلى أنه جرى تسليمه إلى الجهات المعنية.

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تتمكن بين فترة وأخرى من اعتقال عناصر فى "داعش" بمناطق متفرقة من البلاد، كما تضبط أسلحة ومواد تفجير فى أوكار وأنفاق تابعة للتنظيم الإرهابى.

 


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