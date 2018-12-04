الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 28 فلسطينيًا من الضفة الغربية بينهم فتاة

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، (28) مواطنا فلسطينيا من محافظات الضفة بينهم فتاة، واقتحمت منازل أسرى محررين، واعتدت على عائلاتهم، وخربت ودمرت مقتنيات منازلهم، وسلمت بلاغات لعدد من المواطنين لمقابلة مخابراتها.

وأوضح نادي الأسير -في بيان- أن تسعة مواطنين اعتقلوا من عدة بلدات في محافظة الخليل.. و5 من بلدتي سبسطية وبيت دجن في محافظة نابلس، و3 من محافظة رام الله والبيرة، من بلدات بدرس ودير أبو مشعل والمزرعة الشرقية.. فيما اعتقل الاحتلال أربعة مواطنين من بلدة حزما.

وذكر نادي الأسير أن ثلاثة مواطنين اعتقلوا من محافظة بيت لحم، بينهم المواطن رائد محمد عايش وهو أسير محرر قضى تسع سنوات في معتقلات الاحتلال، بالإضافة إلى مواطنين اثنين من مخيم الفارعة في محافظة طوباس، وآخر من القدس، والفتاة ثائرة موسى الديك (27 عاما) من محافظة سلفيت.