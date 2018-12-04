video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 03:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 28 فلسطينيًا من الضفة الغربية بينهم فتاة

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 02:40 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 28 فلسطينيًا من الضفة الغربية بينهم فتاة الاحتلال الاسرائيلى
أ ش أ
إضافة تعليق

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، (28) مواطنا فلسطينيا من محافظات الضفة بينهم فتاة، واقتحمت منازل أسرى محررين، واعتدت على عائلاتهم، وخربت ودمرت مقتنيات منازلهم، وسلمت بلاغات لعدد من المواطنين لمقابلة مخابراتها.

وأوضح نادي الأسير -في بيان- أن تسعة مواطنين اعتقلوا من عدة بلدات في محافظة الخليل.. و5 من بلدتي سبسطية وبيت دجن في محافظة نابلس، و3 من محافظة رام الله والبيرة، من بلدات بدرس ودير أبو مشعل والمزرعة الشرقية.. فيما اعتقل الاحتلال أربعة مواطنين من بلدة حزما.

وذكر نادي الأسير أن ثلاثة مواطنين اعتقلوا من محافظة بيت لحم، بينهم المواطن رائد محمد عايش وهو أسير محرر قضى تسع سنوات في معتقلات الاحتلال، بالإضافة إلى مواطنين اثنين من مخيم الفارعة في محافظة طوباس، وآخر من القدس، والفتاة ثائرة موسى الديك (27 عاما) من محافظة سلفيت.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أوقاف فلسطين: منع رفع الأذان فى الحرم الإبراهيمى 47 وقتا خلال شهر نوفمبر

الاحتلال الإسرائيلي

الضفة

رام الله




لا تفوتك
الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن

الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن

الخارجية الكويتية: زيارة شكرى فرصة لتعزيز توافق الرؤى حول حلول لأزمات المنطقة

الخارجية الكويتية: زيارة شكرى فرصة لتعزيز توافق الرؤى حول حلول لأزمات المنطقة

"التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل

"التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل

وزيرة الصحة تتحدث لــ "اليوم السابع" عن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة : 20 مليون مستفيد فى 11 محافظة .. هالة زايد : توفير خدمات المسح فى 1874 منشأة و 5684 فريق يؤدونها للمنتفعين .. وبث 50 مليون رسالة

وزيرة الصحة تتحدث لــ "اليوم السابع" عن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة : 20 مليون مستفيد فى 11 محافظة .. هالة زايد : توفير خدمات المسح فى 1874 منشأة و 5684 فريق يؤدونها للمنتفعين .. وبث 50 مليون رسالة

هتلبسى إية بكرة.. البنى والبيج ملوك موضة شتاء 2019

هتلبسى إية بكرة.. البنى والبيج ملوك موضة شتاء 2019

بإيموشن قلب وقبلة للجائزة.. لوكا مودريتش يحتفل بحصوله على الكرة الذهبية

بإيموشن قلب وقبلة للجائزة.. لوكا مودريتش يحتفل بحصوله على الكرة الذهبية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة