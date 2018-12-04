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"الإفريقى للتنمية" يمول مزراعى مالاوى وموزامبيق وزمبابوى بـ20 مليون دولار

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 12:00 ص
"الإفريقى للتنمية" يمول مزراعى مالاوى وموزامبيق وزمبابوى بـ20 مليون دولار اجتماع البنك الافريقى مساء الاثنين
كتب عبد الحليم سالم
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وقع البنك الأفريقى للتنمية تسهيلات بقيمة 20 مليون دولار أمريكى لتمويل عمليات فى مالاوى وموزامبيق وزمبابوى.

وذكر بيان البنك مساء اليوم، أن التمويل لمساعدة المزارعين المحليين وموردى السلع الأساسية على زيادة إيراداتهم وإنتاج محاصيل عالية الجودة للتصدير.

وعلى وجه التحديد، بحسب البيان سيتم شراء مدخلات زراعية (خاصة الأسمدة) يتم توريدها للمزارعين لضمان اتساق وجودة السلع التى يتم توريدها، وبالإضافة إلى ذلك سيوفر التمويل شراء سلع من أكثر من 10 آلاف مزارع فى مالاوى وزيمبابوى وموزمبيق، وسيوفر رأس المال العامل للمشاركة فى المعالجة الأساسية للسلع الأساسية قبل التصدير.

 

 

 


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