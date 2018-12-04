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الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 09:00 ص
الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن وحدات سكنية أرشيفية
كتب أحمد حسن
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كشفت مصادر مطلعة، أن إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعى، بلغت حتى الآن مليار و736 مليون جنيه حتى الآن.
 
وأضافت المصادر، لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تنتهى الفترة التى حددتها وزارة الإسكان لحجز وحدات الإعلان العاشر منتصف الشهر الجارى.
 
وتابعت المصادر، إن إجمالى المبالغ التى حصلتها مكاتب البريد نظير بيع كراسات الشروط تخطت الـ25 مليون جنيه.
 
وكانت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، قد أكدت أنه يتم طباعةكراسات شروط يوميا، وذلك لتلبية احتياجات راغبى التقدم لحجز شقة بالإعلان العاشر لمشروع الاسكان الاجتماعى، مؤكدة أن الكراسات ستكون متاحة بمكاتب البريد حتى يوم 15 ديسمبر المقبل.

 


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