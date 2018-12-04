الإحصاء: ارتفاع قيمة الإنتاج الصناعى لـ414.7 مليار جنيه بزيادة 17%

كتبت- هبة حسام

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن قيمة الإنتاج الصناعى السنوى لمنشآت القطاع الخاص "بدون نشاط البترول الخام والغاز الطبيعى ونشاط فحم الكوك والمنتجات النفطية"، بلغت 414.7 مليار جنيه خلال عام 2016، مقابل 353.5 مليار جنيه عام 2015، بارتفاع بلغت نسبته 17.3%.

وأضاف الجهاز فى بيانه والصادر عن "النشرة السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعى السنوى لمنشآت القطاع الخاص لعام 2016"، أن قيمة الإنتاج فى نشاط صناعة المنتجات الغذائية بلغ 92.6 مليار جنيه عام 2016، مقابل 85.3 مليار جنيه عام 2015، بارتفاع 8.5%، فيما بلغت قيمة الإنتاج فى نشاط صناعة المواد والمنتجات الكيميائية 42.9 مليار، مقـابل 35.1 مليار جنيه، بارتفاع 22.1%.

كما أشار البيان إلى قيمة الإنتاج فى نشاط صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى مثل (الزجاج والخزف والأسمنت)، والتى بلغت 47.4 مليار جنيه عام 2016، مقابل 39.1 مليار جنيه عام 2015، بارتفاع بلغت نسبته 21.4%.

وأوضح البيان أن نشاط المنتجات الغذائية، يساهم بنسبة 15٫5% من قيمة الإنتاج الصناعى، ​فى حين يساهم نشاط صناعة الفلزات القاعدية (حديد وصلب ومسبوكات ومعادن ثمينة) بنسبة8.1%، ويساهم نشاط صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيمائية بنسبة 4.0%.