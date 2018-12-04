الأمين العام للأمم المتحدة يلتقى وزيرة البيئة لبحث قضية تغير المناخ

اجتمع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش ، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، رئيس الوفد المصرى التفاوضى لمؤتمر تغير المناخ 24، والتي ترأس حاليا مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، وذلك علي هامش مؤتمر المناخ المنعقد حاليافي بولندا وذلك في إطار الاهتمام الأممي بقضيه تغير المناخ وسير المفاوضات .

وعبر الأمين العام خلال اللقاء، عن قلقه وأمله في أن تسير المفاوضات الحاليّه لتصل الى اتفاق بين جميع الأطراف خاصه فيما يتعلق بترجمه اتفاق باريس الى برنامج عمل عادل ومنصف للجميع.

وأكد على أهميه إحترام نصوص اتفاق باريس والتى تعتمد على المسئوليه المشتركة متباينة الأعباء ومراعاة الظروف الوطنيه لكل دوله وأشار الى اهتمامه الخاص بموضوع التمويل والذى يعتبر أساسي للدول الناميه لتوفي بالتزاماتها فى اتفاق باريس مشيرا إلي عقد قمه فى هذا الشأن خلال العام القادم بالتعاون مع فرنسا.

من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد علي ضرورة الالتزام ببنود اتفاق باريس لضمان تحقيق الدول النامية لمسارات التنمية، مع الأخذ في الاعتبار آثار تغير المناخ على هذه الدول والتى لم تكن سببا في المشكلة لكنها تسعى إلى تنفيذ التزاماتها إذا ما توافر لها التمويل وتنمية القدرات ونقل التكنولوجيا وهى اليات تنفيذ اتفاق باريس.

وأكدت وزيرة البيئة علي أن مصر، ومن خلال رئاستها لمجموعه الـ٧٧ والصين والمجموعه الافريقية وعبر وزراء الخارجيه ستبذل قصارى جهدها لانجاح المؤتمر.

وأشارت إلى دعم و اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بكل قضايا البيئة وأهمها تغير المناخ سواء علي المستوى السياسي أو الفنى وهو الاهتمام الذي أسفر عن الخروج بمبادرة الطاقه والتكييف اثناء رئاسة مصر للدول الافريقية اثناء اتفاق باريس.

وأضافت أنها تأمل ان تفى الدول المتقدمة بالتزاماتها وأن مصر ستساعد على الوصول إلي اتفاق مرض ومنصف وعادل للجميع وأنها ستعود مره اخرى الى كاتفوسييكى مقر إنعقاد المؤتمر بببولندا الاسبوع القادم للمشاركة فى التفاوض لضمان إنجاح الموتمر وهو ما يؤكد

حرص مصر على الانفتاح على العالم الخارجي وخلق شراكات دوليه مع كل الجميع بدعم كامل من القياده الحكيمه للرئيس عبد الفتاح السيسى وتحركات مصر خارجيا والتي تهدف لمكافحة الارهاب ودعم السلام والتنمية للعالم أجمع.