اقبال مواطنى شمال سيناء على الوحدات الصحية والمستشفيات بحملة 100 مليون صحة

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت النقاط الطبية المخصصة لتنفيذ حملة 100 مليون صحة بشمال سيناء اليوم، تواصل إقبال الأهالى لإجرائهم الفحوصات الطبية والمسح الشامل للكشف المبكر عن فيروس C والأمراض غير السارية.

وقال نصرالله محمد رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، إن الفرق الطبية تواصل عملها بشكل منتظم فى مواقعها بمستشفى نخل والوحدات الصحية، لافتا إنه يجرى بالتنسيق مع مديرية الصحة تذليل كافة العقبات، وأنه تم بالتنسيق مع مشايخ القبائل ورؤساء القرى التأكيد على مشاركة الأهالى .

وقال ماجد محمد رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، إن سير الحملة فى نطاق المدينة والمركز يسير بمعدلات متقدمة، ويقوم مجلس المدينة بالمتابعة والتنسيق مع جهات الاختصاص لحث الأهالى على المشاركة .

وبدورها نفذت مراكز إعلام رفح والعريش وبئر العبد حملات توعية للأهالى ودعوتهم للمشاركة والإستفادة من حمل 100 مليون صحة .

وقال محمد سلام مدير مركز إعلام رفح، إنه سيشارك مركز إعلام رفح فى تنفيذ ندوة طبية مع مجمع الإعلام بالعريش بالتعاون مع مديرية الصحة، حول فيروس سى أعراضه وأسبابه وطرق الوقاية منه، يحاضر فى اللقاء دكتور حاسم حمدى مسئول التوعية بمديرية الصحة، ويعقد اللقاء غدا بمقر قاعة المؤتمرات بالمجمع.

وقال عبد الفتاح الإمام مدير مركز إعلام بئر العبد، إنه فى إطار مبادرة 100 مليون صحه، يشارك إعلام بئر العبد المجلس القومى للسكان بشمال سيناء بلقاء التوعية بحملة فيروس سى بالمعهد الفنى الصناعى، بحضور نوال سالم مدير المجلس القومى للسكان فرع شمال سيناء، وتم حث الشباب على المشاركه فى الحملة.

وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، إن نقاط استقبال المواطنين بشمال سيناء، لإجراء المسح الطبى مجانا للفحص من فيروس سى والأمراض المتوطنة ضمن حملة 100 مليون صحة، تشهد إقبال من مختلف الأعمار، يقوم عليها 120 فريق طبى يتمركزن فى النقاط الطبية المقررة لتقديم الخدمة.

وقال الدكتور محمود طلحة كيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن 80 نقطة طبية تقدم فيها خدمة المسح الطبى مجانا بمختلف أنحاء المحافظة، بها 120 فريقا طبيا لفحص المواطنين والكشف عليهم، كما تم إقامة نقاط طبية فى الجامعات ويقوم فريقان طبيان داخل جامعة العريش وفريقان آخران فى جامعة سيناء بالكشف على الطلاب وفحصهم.

وقال الدكتور رمضان توفيق إسحق مدير عام الطب الوقائى بشمال سيناء، أن عدد المواطنين المستهدفين من الحملة يبلغ 254 ألف و697 مواطنًا، بينهم 113 ألفا و364 مواطنا بمركز العريش، 58 ألفا و433 مواطنا بمركز بئر العبد، 31 ألفا و115 مواطنا بالشيخ زويد، 35 ألفا و117 مواطنا برفح، 13 ألفا و235 مواطنا بالحسنة، و3 آلاف و415 مواطنا بنخل.

وأشار إن النقاط الموزعة فى مراكز المحافظة بواقع 30 نقطة فى العريش، 29 نقطة فى بئر العبد، 8 نقاط فى الشيخ زويد، 4 نقاط فى رفح، 5 نقاط فى الحسنة، و4 نقاط فى نخل.



أهالى شمال سيناء اثناء أجرائهم الكشوفات الطبية بحملة 100 مليون صحة



أهالى شمال سيناء اثناء أجرائهم الكشوفات الطبية بحملة 100 مليون صحة



أهالى شمال سيناء اثناء أجرائهم الكشوفات الطبية بحملة 100 مليون صحة



أهالى شمال سيناء اثناء أجرائهم الكشوفات الطبية بحملة 100 مليون صح



أهالى شمال سيناء اثناء أجرائهم الكشوفات الطبية بحملة 100 مليون صحة