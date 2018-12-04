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الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 05:37 ص
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اضبط مخالفة.. تراكم الحيوانات النافقة أمام محطة بهواش البحارى بالمنوفية

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 05:00 ص
اضبط مخالفة.. تراكم الحيوانات النافقة أمام محطة بهواش البحارى بالمنوفية تراكم الحيوانات النافقة أمام محطة بهواش البحارى يثير غضب الأهالى
المنوفية _ محمد فتحى
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أعرب العشرات من أهالى قرية بهواش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، عن استيائهم الشديد، وذلك بسبب تراكم الحيوانات، أمام محطة مياه بهواش البحارى.

ويقول محمد السيد من أهالى قرية بهواش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، إننا نعانى الأمرين وذلك بسبب إهمال المسؤولين فى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، نتيجة تراكم الحيوانات أمام محطة للقرية البحارى والتى نقوم باستخدام تلك المياه فى الشرب وطهى الطعام.

وطالب السيد المسؤولين فى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، بسرعة تلك الحل السريع لتلك المشكلة الكبرى.

من جانبه أكد الدكتور محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، أن المياه البحارى تمر بمراحل تنقية كبيرة ولا يوجد قلق من مرور الحيوانات النافقة من أمام المحطة لأنها ليست مسؤولية شركة المياه وإنها هى ثقافة مواطنين لا يقدرون ذلك.

 
 
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