video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 10:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى طولكرم

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 09:48 ص
استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى طولكرم قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

استشهد الشاب الفلسطينى محمد حسام عبد اللطيف حبالى (22) عاما من مخيم طولكرم، اليوم الثلاثاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال المواجهات التى وقعت فى الحى الغربى لمدينة طولكرم.

وأفادت مصادر طبية من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومى، بأن الشاب حبالى استشهد بعد أصابته بعيار نارى فى الرأس والأطراف السفلية.

وكانت قوات كبيرة من دوريات الاحتلال الراجلة والمحمولة اقتحمت عدة أحياء فى المدينة وتمركزت فى الحى الغربى منها وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع، وداهمت عددا من منازل المواطنين وعاثت فيها دمارا وتخريبا.

من جانب أخر هدمت جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم منزلا قيد الإنشاء دون سابق إنذار فى حى الصلعة بقرية جبل المكبر جنوبى القدس، واعتدت الشرطة على النساء والشبان بالضرب والشتم.

وأفاد شهود عيان بأن الشرطة الإسرائيلية أغلقت محيط الهدم بالكامل وعرقلت خروج الطلبة الفلسطينيين إلى مدارسهم، وخلال ذلك اعتدت على عائلة مقدسية تقطن فى محيط الهدم.

وفى محافظة سلفيت شمالى الضفة الغربية، هدمت الجرافات ثلاث منشآت تجارية تعود لثلاثة أشقاء من قرية حارس غرب سلفيت بحجة أنها مصنفة بمنطقة "C"، (وهى مناطق تابعة أمنيا وإداريا للاحتلال الإسرائيلى وفق اتفاقية اوسلو) وهي: محل لغسل وكى الملابس، وورشة نجارة، وأخرى للحدادة.

وقال مركز الأراضى بالقدس- فى بيان له اليوم- " أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتى ضمن انتهاكاتها للقانون الدولى والإنسانى، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذى كفله القانون الدولى والمعاهدات الدولية".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استشهاد فلسطينى متأثرا بجراحه خلال عدوان إسرائيل على غزة عام 2014

استشهاد الفلسطينى منفذ عملية دهس 3 جنود إسرائيليين بمستوطنة جوش عتصيون

استشهاد فلسطينى

قوات الاحتلال

مخيم طولكرم

اسرائيل




لا تفوتك
"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة