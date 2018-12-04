استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى طولكرم

رام الله (أ ش أ)

استشهد الشاب الفلسطينى محمد حسام عبد اللطيف حبالى (22) عاما من مخيم طولكرم، اليوم الثلاثاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال المواجهات التى وقعت فى الحى الغربى لمدينة طولكرم.

وأفادت مصادر طبية من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومى، بأن الشاب حبالى استشهد بعد أصابته بعيار نارى فى الرأس والأطراف السفلية.

وكانت قوات كبيرة من دوريات الاحتلال الراجلة والمحمولة اقتحمت عدة أحياء فى المدينة وتمركزت فى الحى الغربى منها وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع، وداهمت عددا من منازل المواطنين وعاثت فيها دمارا وتخريبا.

من جانب أخر هدمت جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم منزلا قيد الإنشاء دون سابق إنذار فى حى الصلعة بقرية جبل المكبر جنوبى القدس، واعتدت الشرطة على النساء والشبان بالضرب والشتم.

وأفاد شهود عيان بأن الشرطة الإسرائيلية أغلقت محيط الهدم بالكامل وعرقلت خروج الطلبة الفلسطينيين إلى مدارسهم، وخلال ذلك اعتدت على عائلة مقدسية تقطن فى محيط الهدم.

وفى محافظة سلفيت شمالى الضفة الغربية، هدمت الجرافات ثلاث منشآت تجارية تعود لثلاثة أشقاء من قرية حارس غرب سلفيت بحجة أنها مصنفة بمنطقة "C"، (وهى مناطق تابعة أمنيا وإداريا للاحتلال الإسرائيلى وفق اتفاقية اوسلو) وهي: محل لغسل وكى الملابس، وورشة نجارة، وأخرى للحدادة.

وقال مركز الأراضى بالقدس- فى بيان له اليوم- " أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتى ضمن انتهاكاتها للقانون الدولى والإنسانى، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذى كفله القانون الدولى والمعاهدات الدولية".