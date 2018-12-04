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الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 04:30 م
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احتفال الآلاف من ذوى الاحتياجات الخاصة فى عروض الصوت والضوء

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 03:53 م
احتفال الآلاف من ذوى الاحتياجات الخاصة فى عروض الصوت والضوء جانب من استقبال عروض الصوت والضوء لذوى الاحتياجات الخاصة والأيتام والمسنين
كتب- عبد الحليم سالم
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فى تقليد جديد اتبعه العاملون بشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، استقبلت عروض الصوت والضوء فى المناطق الخمسة (الهرم – ابو سمبل – الكرنك – فيلة – إدفو) ذوى الاحتياجات الخاصة والأيتام والمسنين والقائمين على الجمعيات ودور الرعاية الخاصة بهم، بفرق للفنون الشعبية والنوبية تابعة لوزارة الثقافة أمس، حيث حضر الآلاف عروض الصوت والضوء مجانا، وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للطفل المعاق.

وأعلن سامح سعد رئيس الصوت والضوء، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أنه تم توجيه الدعوة إلى دور الأيتام ومدارس المعاقين والأزهر والكنيسة،  مما أسفر عن حضور متميز فى مناطق الصوت والضوء، بدأ فى منطقة الهرم، حيث أقامت مدرسة الأورمان للتربية الخاصة احتفالا كبيرا على مسرح الصوت والضوء لتكريم كل متميز من المعاقين.

وعبر سعد عن امتنانه لاسعاد وادخال الفرحة على قلب كل فرد ذو احتياج، حيث تعودت الشركة على مشاركتهم فى كل الأحداث والمناسبات الخاصة بهم فالاحتفال باليوم العالمى للطفل المعاق ما هو إلا لافتة صغيرة تعبرعن مدى ترابط المجتمع وتماسكه.

ومن جانبه، قال أحمد عبد الغفور رئيس قطاع مناطق الصوت والضوء: "لا نستطيع أن ننكر مجهودات محافظ الجيزة، ومحافظ القاهرة، ومحافظ الأقصر ومحافظ أسوان، ومحافظ قنا فى انجاح هذه الاحتفالية فى الخمس مناطق".


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الصوت والضوء

سامح سعد

ذوى الاحتياجات الخاصة




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