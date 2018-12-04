video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 11:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اتفاقية تعاون دولية بين المركز القومى للبحوث ورابطة التكنولوجيا الزراعية بتايلاند

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 11:22 ص
اتفاقية تعاون دولية بين المركز القومى للبحوث ورابطة التكنولوجيا الزراعية بتايلاند الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى
إضافة تعليق
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من الدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز القومى للبحوث حول توقيع اتفاقية تعاون بين شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز ورابطة التكنولوجيا الزراعية في جنوب شرق آسيا (AATSEA) ومقرها كلية التكنولوجيا الزراعية بتايلاند، وذلك على هامش احتفالية المؤتمر الدولى السابع عن التكامل الدولى فى العلوم والتكنولوجيا للتنمية المستدامة بأندونيسيا خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر الماضى.
 
وأشار التقرير إلى أن الدكتورة وفاء حجاج رئيس شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز القومى للبحوث وقعت البروتوكول خلال حضورها المؤتمر الدولى، حيث ألقت محاضرة حول أوجه التعاون بين الشعبة ورابطة التكنولوجيا الزراعية منها إجراء مشاريع ثنائية مشتركة، وإنشاء مختبر بحثي مشترك بين الأعضاء، وتقديم برامج تدريب فى مجال التكنولوجيا الزراعية وخاصة الزراعة العضوية والطاقة الحيوية والمجالات ذات الصلة، ونقل التكنولوجيا التي سيتم تسهيلها من خلال برامج البحوث التعاونية والتفاعلات مع الشركات المحلية، وبرنامج التدريب على إنتاج المبيدات والأسمدة الحيوية وحماية النباتات بمعرفة التكنولوجيا المتقدمة لتجنب أو تقليل المبيدات الكيميائية السامة؛ بهدف تعزيز سلامة الأغذية.
 
جدير بالذكر أن رابطة التكنولوجيا الزراعية (AATSEA) منظمة غير ربحية ومخصصة لمهمة البحوث طويلة الأجل والتعليم والتواصل ذو الصلة بالتكنولوجيا الزراعية الحديثة في جنوب شرق آسيا؛ بهدف إيجاد حلول مختلفة وصديقة للبيئة للمشكلات الزراعية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الجامعات التكنولوجية قاطرة التنمية".. خلاف بين الخبراء أمام "تعليم النواب" حول منح طلاب التعليم الفنى أولوية الالتحاق بالجامعة.. وخالد عبد الغفار يعلن إنشاء 8 جامعات تكنولوجية والمرحلة الأولى فى 3 محافظات

خالد عبد الغفار لشباب العالم: طريقة التعليم الجديدة تساهم فى اكتشاف القادة

القومى للبحوث

التعليم العالى

خالد عبد الغفار




لا تفوتك
"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة