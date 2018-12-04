اتفاقية تعاون دولية بين المركز القومى للبحوث ورابطة التكنولوجيا الزراعية بتايلاند

كتب وائل ربيعى

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من الدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز القومى للبحوث حول توقيع اتفاقية تعاون بين شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز ورابطة التكنولوجيا الزراعية في جنوب شرق آسيا (AATSEA) ومقرها كلية التكنولوجيا الزراعية بتايلاند، وذلك على هامش احتفالية المؤتمر الدولى السابع عن التكامل الدولى فى العلوم والتكنولوجيا للتنمية المستدامة بأندونيسيا خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر الماضى.

وأشار التقرير إلى أن الدكتورة وفاء حجاج رئيس شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز القومى للبحوث وقعت البروتوكول خلال حضورها المؤتمر الدولى، حيث ألقت محاضرة حول أوجه التعاون بين الشعبة ورابطة التكنولوجيا الزراعية منها إجراء مشاريع ثنائية مشتركة، وإنشاء مختبر بحثي مشترك بين الأعضاء، وتقديم برامج تدريب فى مجال التكنولوجيا الزراعية وخاصة الزراعة العضوية والطاقة الحيوية والمجالات ذات الصلة، ونقل التكنولوجيا التي سيتم تسهيلها من خلال برامج البحوث التعاونية والتفاعلات مع الشركات المحلية، وبرنامج التدريب على إنتاج المبيدات والأسمدة الحيوية وحماية النباتات بمعرفة التكنولوجيا المتقدمة لتجنب أو تقليل المبيدات الكيميائية السامة؛ بهدف تعزيز سلامة الأغذية.

جدير بالذكر أن رابطة التكنولوجيا الزراعية (AATSEA) منظمة غير ربحية ومخصصة لمهمة البحوث طويلة الأجل والتعليم والتواصل ذو الصلة بالتكنولوجيا الزراعية الحديثة في جنوب شرق آسيا؛ بهدف إيجاد حلول مختلفة وصديقة للبيئة للمشكلات الزراعية.