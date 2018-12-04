إيقاف موظف لتعديه على سيدة أثناء بيعها البرسيم بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أحال محمد خيرى، رئيس مجلس مدينة طوخ بالقليوبية، موظف بإحدى الوحدات المحلية للتحقيق لتعديه على بائعة أثناء قيامها ببيع «برسيم» للإنفاق على أسرتها، إلى جانب معرفة حجم المخالفات التى ارتكبها بعد الشكاوى التى قدمها المواطنون في حقه، كما قرر إيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتداولت شكاوى من مواطنين بتضررهم بقيام أحد الموظفين بوحدة محلية بطوخ، مكلف بجمع أموال من الباعة الجائلين نظير إشغال الطريق، طلب من مسنة جنيهين، فقالت له: "هو مكسبي من البرسيم دا قد إيه علشان أديلك 2 جنيه"، ولكن الموظف حمل "البرسيم" وألقاه في الشارع، فردت السيدة: "حسبي الله ونعم الوكيل" وذهبت إلى الوحدة المحلية بصحبتها زوجة نجلها لكي تشتكي الموظف للمسئولين في الوقت الذي تصادف مع وجود الموظف هناك ورأي السيدة وقال لها: "إنت تيجي تشتكيني؟! وسبها أمام الجميع"، فردت عليه "أهو أنت".

وقام الموظف، بضرب السيدة وأوقع حجابها من على رأسها ولم يتدخل أحد من موظفي الوحدة المحلية للدفاع عن السيدة، وبعد أن أوسعها المسئول ضربا وسط صراخها المستمر وزوجة نجلها والطفل الصغير، انصرفت تلملم ما بقي من ثوبها.