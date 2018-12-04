إنفوجراف.. 5 معلومات عن دعم الحكومة لبرامج الرعاية والعدالة الاجتماعية

كتب محمد عبد العظيم

تأتى برامج الرعاية والعدالة الاجتماعية، ضمن اهتمامات الحكومة فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح، حيث نفذت الحكومة العديد من البرامج الناجحة فى هذا الإطار مثل "تكافل وكرامة" وغيرها، واستعرضت صفحة "رؤية مصر 2030"، فى انفوجراف برامج الرعاية والعدالة الاجتماعية خلال الفترة الماضية، وفيما يلى أبزر 5 معلومات توضح ما قامت به الحكومة مؤخرا فى إطار دعم العدالة الاجتماعية.





1- برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، والذى استفاد منه حوالى 2.2 مليون أسرة، مع توجيه 67% من مخصصات الدعم لمحافظات الصعيد.

2- البرنامج القومى للتغذية المدرسية من خلال تخصيص 2.7 مليار جنيه استفاد منها 12 مليون طفل من عام 2014 وحتى عام 2017.

3- تنفيذ أنشطة استثمارية واجتماعية بحوالى 17.27 مليار جنيه استفاد منها 7.42 مليون فرد.

4- توجيه إعانات وإغاثات بحوالى 129 مليون جنيه، استفاد منها حوالى 42.4 ألف فرد.

5- توجيه حوالى 155 مليار جنيه استفاد منها 9.4 مليون فرد خلال العام المالى 16/2017.



