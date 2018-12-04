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إندبندنت: استقالة أعضاء من حزب استقلال بريطانيا لاتجاهه نحو العداء للإسلام

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 11:45 ص
إندبندنت: استقالة أعضاء من حزب استقلال بريطانيا لاتجاهه نحو العداء للإسلام تومى روبنسون
كتبت ريم عبد الحميد
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 قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن منشقين عن حزب استقلال بريطانيا اليمينى، قد قالوا إنه سيصبح حزبا معاديا للإسلام وسيكون أحد قادته قريبا تومى روبنسون،  المعروف بمناهضته للمسلمين وأفكاره اليمينية المتطرفة.

كان ثلاثة أعضاء بالحزب قد تقدموا باستقالتهم على مدار شهرين فى ظل صراع داخلى حول تحول زعيم الحزب جيرارد باتين نحو أقصى اليمين.  وبموجب قواعد الحزب، يحظر أن يصبح روبنسون حاليا عضوا به، إلا أنه يحرض أنصاره على الانضمام إلى حزب استقلال بريطانيا حتى يستطيعوا التأثير على سياسته.

كانت اللجنة الوطنية التنفيذية قد أجلت إجراء اقتراع محتمل على عضوية روبنسون لحين إنهاء البريكست فى مارس المقبل، إلا أن باتين، رد بجعله مستشارا. ويعتقد المنشقون أن حزب باتين سيزداد قوة بعدما نجا من التصويت بسحب الثقة الذى أجراه أنصار الزعيم السابق نايجل فراج يوم الأحد الماضى.

 وقالت سوزان إيفانز، المسئولة السابقة بالحزب إنها استقالت لأن هذه النتيجة تمثل نهاية الطريق. وأشارت إلى أنها شعرت بالقلق شديد فى الأشهر الأخيرة من الاتجاه الذى يقود باتين الحزب إليه، ورأت أن التصويت الذى أجرى يوم الأحد الماضى كان الأمل الأخير.

 


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بريطانيا

اخبار بريطانيا

حزب استقلال بريطانيا

العداء للاسلام

تومى روبنسون




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