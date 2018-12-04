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إطلاق أول قمر صناعى أردنى مصغر

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 12:15 ص
إطلاق أول قمر صناعى أردنى مصغر إطلاق قمر صناعى - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت مؤسسة ولى العهد الأردني، أمس الإثنين، إطلاق أول قمر صناعى أردنى مصغّر للفضاء، والذى يندرج ضمن مبادرة "مسار" التابعة للمؤسسة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن القمر الصناعى الذى يدور حول الكرة الأرضيّة على ارتفاع 600 كم فوق سطح الأرض ويحمل اسم JY1-SAT، يأتى إطلاقه لتحقيق أهداف تعليمية بحثية بالدرجة الأولى، كما سيقوم بمهمّه الترويج السياحى للمملكة من خلال بث صور عن الأماكن السياحية والتراثية، والاتصال اللاسلكى مع المحطات الأرضية حول العالم.

وأضافت أن القمر الصناعى سيقوم ببث رسالة سلام صوتية مسجلة بصوت ولى العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، موجهة للعالم بحيث تكون متاحة للاستقبال من قبل جميع المستقبلات الأرضية فى العالم.

من جهتها، قالت المدير التنفيذى لمؤسسة ولى العهد الدكتورة تمام منكو، إن القمر الأردنى المصغّر تم تصميمه وبناؤه بأيادٍ أردنيّة وثمرة جهد فريق عمل ضم 18 طالبًا وطالبةً من طلبة الهندسة الأردنيين، بالإضافة إلى خمسة أكاديميين واستشاريين من مختلف تخصصات الهندسة فى الجامعات الأردنية.

يذكر أن مؤسسة ولى العهد الأردنى تركز على دور الشباب فى التنمية على جميع الأصعدة وتعمل المؤسسة على قيادة ودعم عدد من البرامج التى تعزز مفهوم العطاء والخدمة المجتمعية وتندرج مبادرة "مسار" ضمن محور عمل الريادة والابتكار.


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