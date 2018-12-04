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إزاله مجمع سكنى مخالف فى أوسيم وبرج متصدع ببولاق الدكرور

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 12:06 م
إزاله مجمع سكنى مخالف فى أوسيم وبرج متصدع ببولاق الدكرور إزالة مجمع سكنى مخالف
كتب سيد الخلفاوى
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فى ضربة جديدة لمواجهة مافيا العقارات المخالفة بدأت محافظة الجيزة إزالة مجمع سكنى مخالف بمركز ومدينة أوسيم و 3عقارات غير مرخصة بأحياء بولاق الدكرور والعمرانية.
 
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المجمع مكون من 12 دور غير مرخص والمبانى غير مطابقة للمعايير الهندسية بالاضافة الى تجاوزه قيود الارتفاع مما يمثل خطورة كبيرة على العقارات المجاورة له.
 
وأكد راشد أن المحافظة مستمرة فى مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية بدون توقف.
 
ومن جانب آخر وجه المحافظ رئيس حى بولاق الدكرور بإزاله برج مخالف تصدع أحد جدرانه ب 38 شارع الإيمان خارطة عاصم باول فيصل بحى بولاق الدكرور، مؤكداً على إزالة البرج تحت اشراف مهندسين متخصصين لعدم التأثير على العقارات المجاورة له وأتخاذ كافة الأجراءات القانونية تجاة مالك العقار المخالف .
 
وأشار المحافظ فى تصريحات له أنه جار إزالة 3 عقارات غير مرخصة  بشارع أبو العلا من فيصل بحى بولاق الدكرور وشارع الزعفران متفرع من أحمد كامل بحى العمرانية . 
 
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