إزالة 582 حالة تعدى على أملاك الدولة وأراضى الزراعة بكفر شكر وبنها والخانكة

كتب - نيفين طه

شنت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمركز كفر شكر وبنها، وشبرا الخيمة، والخانكة حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدوله والرى والصرف، أسفرت عن تنفيذ 582 حالة تعد، تحرر المحاضر اللازمة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد المتعدين.

كانت حملة مشتركة بين مديرية الأمن والوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها وشبرا الخيمة وكفر شكر والخانكة ، تنفيذاً لسياسة الوزارة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على أملاك الدوله والرقعة الزراعية وتنفيذ قرارات الإزالة والأحكام القضائية تم القيام بحملة بدائرة مركز بنها، والخانكة ، وكفر شكر وشبرا الخيمة بمشاركة إدارة قوات الأمن وإدارة البحث الجنائي، أسفرت عن إزالة 582 حالة إزاله على الأراضى الزراعية وأملاك الدوله وأراضي الأوقاف .