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إزالة التعديات على 77 فدان بمنطقة المراشدة بقنا

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 01:56 م
إزالة التعديات على 77 فدان بمنطقة المراشدة بقنا حمله ازاله-ارشيفية
قنا - وائل محمد
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قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا واللواء أ . ح محمد حلمي رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية واللواء  مجدى القاضى مساعد مدير الداخلية مدير امن قنا بشن حملة مكبرة لإزالة تعديات عدد من المواطنين علي 77.5 فدان ضمن 2445 فدان المخصصة للمستحقين من صغار المزارعين من أهالي قرية المراشدة كمنحة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتى أعلن عنها خلال زيارته لمحافظة قنا فى مايو 2017.
 
أوضح محافظ قنا انه تم إزالة التعديات على 31 قطعة واقعة على مساحة 77.5 فدان وتم تسليم الأراضي الي 31 مواطن بواقع 2.5 فدان لكل مواطن والسابق تخصيصها بالقرعة العلنية التي أقيمت بالصالة المغطاة بنادى قنا الرياضي .
 
وأشار أنه تم استخدام عدد من المعدات الثقيلة لتنفيذ قرارات الإزالة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف وسط تامين كامل من قوات الأمن المركزي بمديرية أمن قنا.
 
وأضاف الهجان ان القيادة السياسية دائما ما تسعي إلي إنشاء مشروعات تنموية زراعية تستوعب اكبر عدد من الأيدي العاملة للحد من البطالة و للارتقاء بالمستوي الاقتصادي لصغار الفلاحين وأسرهم عن طريق توفير مصدر رزق دائم لهم .
 
وأكد رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية انه لا . تهاون فى تنفيذ قرارات الإزالة على الأراضي المخصصة لمشروعات قومية وتنموية او مخصصة لصغار المزارعين وان الهيئة حريصة على تسليم جميع قطع أراضى مبادرة السيد الرئيس السيسى للمستحقين من اهالي المراشده.
ومن جانبه اكد اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا  انه تنفيذا لتوجيهات السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية تقوم مديرية امن قنا بتقديم كافة اوجه الدعم والمساندة لتيسير عمل الوحدات المحلية في تنفيذ اعمال ازالة التعديات على الاراضي الزراعية واملاك الدولة.

 


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