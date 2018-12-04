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إحباط تسلل 20 شخصا من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 06:13 م
إحباط تسلل 20 شخصا من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم منفذ السلوم-ارشيفية
مطروح _ حسن مشالى
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تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 20 شخصا من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضي الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

 

وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة السلوم بالتحفظ 20 متهما، تم ضبطهم بمعرفة قوات الأمن، أثناء محاولتهم تسلل حدود البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبي، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.

 


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