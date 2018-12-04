أوكرانيا تستدعى قوات الإحتياط وسط تصاعد حدة التوتر مع روسيا

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أعلن الرئيس الأوكرانى بيترو بورشينكو ، أمس الإثنين ، استدعاء قوات الاحتياط بشكل جزئى لأغراض التدريب ، وسط تصاعد حدة التوتر مع روسيا.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية قد ذكرت أن الرئيس الأوكرانى أكد أن البلاد فى حاجة الى تدعيم دفاعاتها من أجل مواجهة التهديدات بغزو روسى واسع النطاق.

من جانبه ، نفى ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية وجود مثل هذه التهديدات ، واصفا إياها بأنها محاولة عابثة من أجل تصعيد الأوضاع ، وقال " إن الاتهامات الموجهة الى موسكو ليس لها أساس من الصحة".

وكانت روسيا قد أطلقت مؤخرا النار على 3 سفن أوكرانية فى البحر الأسود واحتجزتها مع طواقمها بسبب انتهاك المياه الاقليمية الروسية.