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دعما لذوى القدرات الخاصة..

أورنچ مصر راعيا ذهبيا لـفعاليات البرنامج التدريبى The BP Race

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 11:44 ص
أورنچ مصر راعيا ذهبيا لـفعاليات البرنامج التدريبى The BP Race اورنج مصر الراعى الذهبى للبرنامج التدريبى "The BP Race"
كتبت- هبة السيد
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أعلنت شركة أورنچ مصر، الرائدة فى تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، عن رعايتها لفعاليات البرنامج التدريبى "The BP Race" كراعٍ ذهبى، وهو الحدث الذى نظمته مؤسسة Red Rock العالمية داخل مصر بالقاهرة.

 

استهدفت أورنچ من رعايتها لهذا البرنامج التدريبى، تحفيز ودمج ذوى القدرات الخاصة فى المجتمع ودعمهم.

 

وشاركت اورنچ مصر بفعاليات مسابقات The BP Race من خلال 3 فرق ضمت 30 موظفاً من الشركة، قاموا بالتنافس ضمن الـ 40 فريق المشارك بالمسابقة حيث قام فريق Red Rock بتنظيم المسابقات الترفيهية التى ركزت على بناء الشخصية والتدريب على القيادة.

 

تأتى رعاية شركة اورنچ لفعاليات "The BP Race" تأكيداً على دعمها الدائم لذوى القدرات الخاصة، انطلاقا من دورها المجتمعى الذى تستثمر فيه الشركة بقوة.

 

وتعهدت مؤسسة Red Rock التي تتخذ من بريطانيا مقراً رئيسيا لها، بأن تقوم بالتبرع بالقيمة المالية التي ستقوم بجمعها من رعاة الحدث لدعم ذوى القدرات الخاصة ومساعدتهم فى الاستعدادات للمسابقات الرياضية الدولية.

 

وحول رعاية الشركة لهذه الفعالية، أكدت الاستاذة هالة عبد الودود مدير قطاع العلاقات العامة والمسئولية المجتمعية بشركة اورنچ مصر" تأتي رعاية اورنچ ضمن الجهود المجتمعية التي تقدمها الشركة وتشغل حيزا كبيرا ضمن استراتيجيتنا كشركة كبيرة لها نشاط ملحوظ في مجال الخدمة المجتمعية داخل مصر".

 

وأضافت "حرصنا على التواجد بقوة فى هذا الحدث بمجرد التأكد من تخصيص عوائد المسابقة لصالح ذوى القدرات الخاصة ، خاصة وأن المشاركين بتلك الفاعليات دائماً ما يرفعون اسم مصر عالياً ويحصدون المراكز الأولى في المسابقات الدولية".

 


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