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أنور قرقاش: المحادثات اليمنية المرتقبة فى السويد "فرصة حاسمة" للسلام

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 09:10 ص
أنور قرقاش: المحادثات اليمنية المرتقبة فى السويد "فرصة حاسمة" للسلام أنور قرقاش
أبوظبى (أ ف ب)
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أكدت حكومة الإمارات، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات اليمنية المرتقبة فى السويد تشكل "فرصة حاسمة" للسلام، وكتب وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية أنور قرقاش فى تغريدة على حسابه على تويتر "نعتقد أن السويد توفر فرصة حاسمة للانخراط بشكل ناجح فى حل سياسى فى اليمن".

وأكد قرقاش أن "إجلاء مقاتلين حوثيين مصابين من صنعاء يظهر مرة آخرى دعم الحكومة اليمنية والتحالف العربى للسلام" بعد قيام طائرة للأمم المتحدة الاثنين بإجلاء 50 جريحاً من المتمرّدين الحوثيين من صنعاء إلى العاصمة العمانية مسقط.

وقال الوزير الإماراتى إن "حلا سياسيا مستداما بقيادة يمنية يوفر أفضل فرصة لإنهاء الأزمة الحالية".

لكنه أضاف "لا يمكن أن تتعايش دولة مستقرة وهامة للمنطقة مع ميليشيات غير قانونية. قرار مجلس الأمن الدولى 2216 يقدم خارطة طريق قابلة للتطبيق".

 


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