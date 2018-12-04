أميك: التحول للحكومة الذكية يدعم الرصد الفورى لمبيعات السيارات

كتب : مصطفى عبد التواب

قال اللواء رأفت مسروجة الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، إن التحول للحكومة الذكية سوف يساعد فى توثيق مبيعات السيارات بشكل فورى بما يجعل تحديث معلومات المبيعات شهر بشهر بدلاً من تأخرها لأكثر من شهر.

وأضاف مسروجة خلال كلمته بالقمة السنوية للسيارات، أن ميكنة البيانات سيجعلنا نستطيع معرفة عدد السيارات التى أنتجت والسيارات التى تم استيرادها، ثم تسجيل السيارات التى تم ترخيصها، بما يساعد على القدرة لرصد مبيعات سوق السيارات بما فى ذلك من فوائد معلوماتية وأمنية.