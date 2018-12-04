video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 01:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أمير الكويت يتلقى رسالتين من خادم الحرمين الشريفين والرئيس الفرنسى

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 12:17 م
أمير الكويت يتلقى رسالتين من خادم الحرمين الشريفين والرئيس الفرنسى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الكويت (أ ش أ)
إضافة تعليق

تسلم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء، رسالتين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

والتقى أمير الكويت- فى قصر بيان- المستشار بالديوان الملكى السعودى الأمير تركى بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز؛ حيث نقل له رسالة من خادم الحرمين الشريفين، تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة، إضافة إلى آخر مستجدات الأوضاع فى المنطقة.

كما التقى أمير الكويت، فى قصر "بيان" بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتى الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلى، والوفد المرافق لها؛ حيث سلمته رسالة خطية من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، تتعلق بالعلاقات الثنائية التى تجمع البلدين والشعبين، وآفاق تطويرها، فضلا عن آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمير الكويت يستعرض مع وزيرة خارجية السويد ترتيبات المباحثات اليمنية

أمير الكويت يعزى الرئيس العراقى ورئيس الوزراء فى ضحايا السيول

امير الكويت

خادم الحرمين

الرئيس الفرنسى

الكويت

السعوديه




لا تفوتك
"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة