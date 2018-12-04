أبو الغيط يستعرض مع وفد سعودى دور الجامعة العربية بمجالات العمل العربى المشترك

كتب مصطفى عنبر

​استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، وفد لجنة الصداقة بمجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية برئاسة عساف بن سالم أبو اثنين.

​

وصرح السفير محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد تناول مستجدات الأوضاع العربية وواقع العمل العربى المشترك وآفاقه المستقبلية، مضيفا أن أعضاء الوفد البرلمانى عبروا عن تقديرهم للدور الذى تقوم به الجامعة العربية فى توحيد الصف العربى وفى التعبير عن المصالح العربية، خاصة خلال هذه المرحلة الحرجة التى تواجه فيها المنطقة أزمات خطيرة.

​

وأوضح المتحدث الرسمى أن الأمين العام استعرض مع الوفد البرلمانى الدور الذى تقوم به الجامعة فى كافة مجالات العمل العربى المشترك، مشيرا إلى أن الأمين العام تحدث حديثا صريحا مع أعضاء الوفد حول ما يعترى منظومة العمل العربى الجماعى من مشكلات وأوجه قصور، وما تواجهه من صعوبات سياسية ومالية على مدار الفترة الأخيرة.