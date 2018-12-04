أبو الغيط يستعرض مع وفد سعودى دور الجامعة العربية بمجالات العمل العربى المشترك

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، وفد لجنة الصداقة بمجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية برئاسة عساف بن سالم أبو اثنين.
وصرح السفير محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد تناول مستجدات الأوضاع العربية وواقع العمل العربى المشترك وآفاقه المستقبلية، مضيفا أن أعضاء الوفد البرلمانى عبروا عن تقديرهم للدور الذى تقوم به الجامعة العربية فى توحيد الصف العربى وفى التعبير عن المصالح العربية، خاصة خلال هذه المرحلة الحرجة التى تواجه فيها المنطقة أزمات خطيرة.
وأوضح المتحدث الرسمى أن الأمين العام استعرض مع الوفد البرلمانى الدور الذى تقوم به الجامعة فى كافة مجالات العمل العربى المشترك، مشيرا إلى أن الأمين العام تحدث حديثا صريحا مع أعضاء الوفد حول ما يعترى منظومة العمل العربى الجماعى من مشكلات وأوجه قصور، وما تواجهه من صعوبات سياسية ومالية على مدار الفترة الأخيرة.
كما استقبل أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، عبد الله جودح بري وزير التربية والثقافة والتعليم العالي بجمهورية الصومال الفيدرالية والذى يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة.
شهد اللقاء تناول مجمل الجهود التى تقوم بها الجامعة العربية لدعم تثبيت الأمن والاستقرار فى الصومال ومساندة الحكومة الفيدرالية فى تنفيذ خططها الرامية للنهوض بقطاع التعليم فى البلاد.
وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط أكد للوزير الصومالى على التزام الجامعة بمواصلة جهودها لدعم الخطط الوطنية التنموية التى أعدتها حكومة الصومال ومساندة كل ما من شأنه أن يساهم فى إعادة تأهيل بنيته الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد استعراضا لأهم المبادرات العربية التي يجري تنفيذها في هذا المضمار، وعلى رأسها التحضير لاجتماع فني موسع سيعقد منتصف الشهر الجارى بمقر الأمانة العامة للجامعة لدعم برامج التنمية بالصومال وبحث مسألة إعفاء الصومال من ديونه الخارجية، ومساهمة الجامعة فى عملية تعريب وطباعة وتوزيع مشروع الدستور الصومالى الذى سيطرح للاستفتاء على الشعب الصومالى العام المقبل، والإعداد لعقد مؤتمر عربى رفيع المستوى ستستضيفه دولة الكويت لدعم النهوض بقطاع التعليم الصومالى.
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