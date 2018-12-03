9 ديسمبر.. محاكمة صيدلانية بتهمة بيع أدوية محظورة

حددت نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد، جلسة 9 ديسمبر لنظر أولى جلسات محاكمة صيدلانية، لبيعها أدوية محظور تداولها ومهربة جمركيا وغير معتمدة من وزارة الصحة.

وتعود أحداث الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المرج تفيد بقيام دكتورة صيدلانية، مالكة صيدلية، ببيع ادوية محظورة جمركيا ومهربا دوليا، ومحظور تداولها داخل البلاد والاحتفاظ بتلك الأدوية داخل الصيدلية ملكها، وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة.

على الفور تم مداهمة الصيدلية و ضبط مالكها وتم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.