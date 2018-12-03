video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 03 ديسمبر 2018 12:20 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

9 ديسمبر.. محاكمة صيدلانية بتهمة بيع أدوية محظورة

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 11:40 ص
9 ديسمبر.. محاكمة صيدلانية بتهمة بيع أدوية محظورة محكمة -أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

حددت نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد، جلسة 9 ديسمبر لنظر أولى جلسات محاكمة صيدلانية، لبيعها أدوية محظور تداولها ومهربة جمركيا وغير معتمدة من وزارة الصحة.

 

وتعود أحداث الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المرج تفيد بقيام دكتورة صيدلانية، مالكة صيدلية، ببيع ادوية محظورة جمركيا ومهربا دوليا، ومحظور تداولها داخل البلاد والاحتفاظ بتلك الأدوية داخل الصيدلية ملكها، وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

على الفور تم مداهمة الصيدلية و ضبط مالكها وتم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس متهم 15 يوما بقضية نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية

تجديد حبس متهمة 15 يوما فى قضية المحور الإعلامى لجماعة الإخوان

حبس المتهمين بقتل صيدلى بأكتوبر بسبب خلافات على أولوية المرور

المرج

حوادث المرج

اخبار الحوادث

صيدليات تبيع ادوية محظورة




لا تفوتك
الرئيس الفرنسي يطلب من رئيس وزرائه إجراء محادثات مع زعماء الاحتجاجات

الرئيس الفرنسي يطلب من رئيس وزرائه إجراء محادثات مع زعماء الاحتجاجات

وزير المالية عن تحرير "الدولار الجمركى": "المصانع المحلية كانت هتقفل"

وزير المالية عن تحرير "الدولار الجمركى": "المصانع المحلية كانت هتقفل"

موقع "الفصلة" يهين "جواز السفر المصرى" تحت سمع وبصر المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين والبرلمان.. يجب وضع إهانة "الباسبور" فى خانة "خيانة الوطن".. وهل غدا يهان العلم المصرى أو حتى السلام الجمهورى!!

موقع "الفصلة" يهين "جواز السفر المصرى" تحت سمع وبصر المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين والبرلمان.. يجب وضع إهانة "الباسبور" فى خانة "خيانة الوطن".. وهل غدا يهان العلم المصرى أو حتى السلام الجمهورى!!

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة