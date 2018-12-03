30 سماعة أذن طبية لأهالى بنى سويف بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة

بنى سويف :هانى فتحى

سلم المستشار هاني عبد الجابر ، محافظ بني سويف عدد 30 سماعة أذن طبية مقدمة من جمعية الأورمان لبعض الحالات الأولى بالرعاية بقيمة 180 الف جنيها ، خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع جمعية الأورمان بديوان عام المحافظة،بحضور أحمد حمدي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي،و ضياء أنور مدير مشروعات الجمعية بمحافظة بني سويف ،و إمام أحمد، من الجمعية

وأشاد المحافظ ، بالدور الكبير الذى تقوم به جمعية الأورمان باعتبارها إحدى الركائز التنموية والخدمية فى ربوع مصر، والتى تعد نموذجا ومثلا يحتذى به في تجسيد الدور الكبير للعمل الأهلى لاسيما وان الأورمان لديها تاريخ عريق ورصيد كبير فى الخدمة المجتمعية حافل بالإنجازات والأعمال الرائدة فى مجال العمل الخيرى والتطوعى ، ومؤكد على إهتمام المحافظة بالأشخاص ذوي الإعاقة الذي يمتلكون امكانيات وقدراتهم هائلة تساهم في بناء ونهضة الوطن ، مشيرا إلى أن بني سويف كانت من المحافظات السباقة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهذه الفئة الهامة من المجتمع التي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة في الفترة الحالية