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30 سماعة أذن طبية لأهالى بنى سويف بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 06:48 م
30 سماعة أذن طبية لأهالى بنى سويف بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة تسليم السماعات
بنى سويف :هانى فتحى
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سلم المستشار هاني عبد الجابر ،  محافظ بني سويف عدد 30 سماعة أذن طبية مقدمة من جمعية الأورمان لبعض الحالات الأولى بالرعاية بقيمة 180 الف جنيها ، خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة  بالتعاون مع جمعية الأورمان بديوان عام المحافظة،بحضور أحمد حمدي،  وكيل وزارة التضامن الاجتماعي،و ضياء أنور مدير مشروعات الجمعية بمحافظة بني سويف ،و إمام أحمد،  من الجمعية

 وأشاد المحافظ ، بالدور الكبير الذى تقوم به جمعية الأورمان باعتبارها إحدى الركائز التنموية والخدمية فى ربوع مصر، والتى تعد نموذجا ومثلا يحتذى به في تجسيد الدور الكبير  للعمل الأهلى لاسيما وان الأورمان لديها  تاريخ عريق ورصيد كبير فى الخدمة المجتمعية حافل بالإنجازات والأعمال الرائدة فى مجال العمل الخيرى والتطوعى ، ومؤكد على إهتمام المحافظة بالأشخاص ذوي الإعاقة  الذي يمتلكون امكانيات وقدراتهم هائلة تساهم في بناء ونهضة الوطن ، مشيرا إلى أن بني سويف كانت من المحافظات السباقة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهذه الفئة الهامة من المجتمع التي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة في الفترة الحالية  

 
ومن جانبه أعرب ضياء أنور ، مدير مشروعات الأورمان ببني سويف  ،عن تقديرالجمعية للمحافظ المستشار هاني عبد الجابر وحرصه على المشاركة في كل الفعاليات والانشطة الخيرية التي تقوم بها الجمعية على أراض المحافظة، لافتا إلى أن خطة عمل الجمعية في بني سويف تتضمن حزمة من المشروعات والأنشطة التنموية والخدمية ، مشيرا إلى أن الجمعية تعمل في مجال تسليم الأجهزة التعويضية مع أكبر شركات الموردة للأجهزة التعويضية مثل الكراسي المتحركة والأطراف الصناعية والعصا الكهربية و السماعات الطبية ، موضحا أن السماعات التي تم توزيعها اليوم ، يبلغ قيمة السماعة الواحدة 6 الاف جنيه وبشهادة ضمان سارية لمدة سنة كاملة

 


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