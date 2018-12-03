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‎تأجيل محاكمة 16 متهمًا بترويع المواطنين بالشرقية لجلسة 27 يناير

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 03:09 م
‎تأجيل محاكمة 16 متهمًا بترويع المواطنين بالشرقية لجلسة 27 يناير محكمه-ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 16 متهمًا إلى جلسة 27 يناير القادم، لعرض كارت ميموري يوثق استعراضهم للقوة وترويع المواطنين بدائرة قسم أول الزقازيق، وصدر القرار برئاسة المستشار مختار ماضي، وعضوية المستشارين، محمد ناجي، وإيهاب كمال عزيز، وسكرتارية نبيل شكري وأحمد نصر.
 
تعود أحداث القضية رقم 449 لسنة 2018 جنايات قسم أول الزقازيق، ليوم 8 يناير، عندما تلقى اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من الرائد حسين أبوفول، رئيس مباحث قسم أول، بقيام النقبين محمود عز الدين، وشهاب شاكر، من ضبط 16 متهما،  لقيامهم جميعًا باستعراض القوة والعنف ضد المجني عليهم "محمد عطا" وشقيقه "عبدالناصر"، وشعبان مرعي محمد جمعة"، و"محمود مصطفى فتحي". 
 
وتبين نشوب مشادة كلامية بين المتهمين والمجني عليهم تطورت إلى مشاجرة استعرض خلالها المتهمين القوة على المجني عليهم، وقاموا بترويعهم بأسلحة بيضاء، فيما تم إحالة المتهمين للنيابة العامة التي أحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق.
 
 
 
 
 

 


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