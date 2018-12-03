وزير النقل يعين ياسر جلال رئيسا لهيئة النقل النهرى (تحديث)

أصدر الدكتور هشام عرفات وزير النقل قرارا بتعيين اللواء ياسر جلال رئيسا لهيئة النقل النهرى خلفا للدكتور عبد العظيم محمد الذى انتهى انتدابه لوزارة النقل.
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أصدر الدكتور هشام عرفات وزير النقل قرارا بتعيين اللواء ياسر جلال رئيسا لهيئة النقل النهرى خلفا للدكتور عبد العظيم محمد الذى انتهى انتدابه لوزارة النقل.
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عمدة المقطم
لماذا تم تعينه اصلا ؟
اقالة المسؤول لعدم وجود رؤية له وعدم تحقيقه للانجازات المرجوة ، على اى اساس تم انتدابه من وزارة الرى ؟ وما هى انجازاته بها فى المجالات الشبيهه التى بموجبها رايتم الاستعانة به فى مجال النقل النهرى ، وهل بعودته للرى سيحقق طفرات ومعجزات ام انه موظف خامل تتدرج فى السلم الوظيفى وفقا لاقدميته دون اى معايير للكفاءة.