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وزير النقل يشهد توقيع عقد الخدمات الاستشارية لامتداد الخط الثانى لمترو الأنفاق

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 02:25 م
وزير النقل يشهد توقيع عقد الخدمات الاستشارية لامتداد الخط الثانى لمترو الأنفاق الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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شهد الدكتور  هشام عرفات وزير النقل وبحضور الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية توقيع عقد الخدمات الاستشارية الخاصة بامتداد الخط الثانى لمترو الأنفاق إلى مدينة قليوب بمحافظة القليوبية بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للانفاق وشركة سيسترا  الفرنسية  حيث وقع عن الجانب المصري الدكتور عمرو عبدالسلام شعت، نائب وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئةالقومية للأنفاق، وعن الجانب الفرنسى المهندس  فيصل شعبان، مدير منطقة الشرق الأوسط للشركة.
 
وأكد وزير النقل أن هذا العقد يشمل الخدمات الاستشارية الخاصة بالدراسات وأسس التصميم والخصائص العامة والتصميم المبدئى وإعداد مستندات الطرح لامتداد الخط الثانى إلى مدينة قليوب مضيفا أن إجمالي تكلفة العقد تبلغ  خمسين مليون جنيه مصرى.
 
وأشار هشام عرفات إلى أن أهمية هذه الدراسات تنتج من كون  التحديثات التى تمت لدراسات النقل من خلال عدة مكاتب إستشارية عالمية منها (سيسترا – الجايكا) أوصت بمد الخط الثانى للمترو من محطة شبرا الخيمة جهه الشرق موازياً لخطوط السكة الحديد الحالية حتى شمال قليوب ويبلغ طول هذا الامتداد 8,8 كم كما أوصت الدراسات بأن تكون نهاية الخط عند مدينة قليوب محطة تبادلية لتبادل الخدمة مع السيارات القادمة من محافظات الوجه البحرى إلى داخل القاهرة الكبرى.
 
جدير بالذكر أن الخط الثانى لمترو انفاق القاهرة الكبرى يمتد من شبرا الخيمة إلى المنيب بطول 21.6 كم وعدد (20) محطة بطاقة تصميمية 1,760 مليون راكب / يوم ، وكان قد افتتحت آخر مراحله للجمهور عام 2005.

 


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قليوب




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