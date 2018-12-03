وزير المالية:نتائج الموازنة العامة مبشرة..والاحتياطى يغطى 9 شهور واردات

كتب هانى الحوتى تصوير كريم عبد العزيز

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثانى لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس، اليوم الاثنين، مؤشرات الموازنة ومستهدفاتها خلال العام المالى الجارى، قائلا نستهدف تحقيق فائض أولى 2% بموازنة العام المالى الجارى، وخفض العجز الكلى 8.4% من 9.8% العام المالى الماضى، لأنه كلما انخفض العجز تراجع الدين العام.

وأضاف معيط أنه بعد 5 شهور من موازنة العام المالى الجارى حتى الآن النتائج مبشرة، برغم كل المعاناة والصدمات التى تعرض لها الاقتصاد المصرى مثل الاقتصاديات الناشئة، ارتفاع أسعار النفط 79 دولار لفترة قصيرة، ارتفاع أسعار الفائدة، وقلق بعض المستثمرين مما حدث فى تركيا والأرجنتين مما أدى إلى تسييل أمواله والخروج من مصر، علاوة على الحرب التجارية مما أدى إلى عدم التيقن، وهذه أصعب حالة يعمل بها المسئول.

وتابع ورغم كل تلك التحديات، حافظنا على تماسك تحقيق مؤشرات الدولة المستهدفة، كما ارتفع الاحتياطى النقدى الأجنبى لتغطية ما يقترب من 9 شهور واردات، وهو لم يسبق فى تاريخ مصر".

وأشار معيط، إلى أن الحكومة تعمل على خطة استراتيجية محددة الملامح لخفض العجز الكلى إلى أقل من نسبة 5% خلال العام المالى 2021-2022، وهو المعيار العالمى الذى نسعى إليه، وذكر فى هذا الإطار أن منشور موازنة العام المالى المقبل حدد خفض العجز الكلى إلى 7%.