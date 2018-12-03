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وزير المالية: توجيه ترشيد الدعم إلى الاستثمارات العامة وخفض العجز

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 11:45 ص
وزير المالية: توجيه ترشيد الدعم إلى الاستثمارات العامة وخفض العجز محمد معيط وزير المالية
كتب هانى الحوتى تصوير كريم عبد العزيز و عمرو مصطفى
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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدول المتقدمة تحقق معدل نمو سنوى بين 1-2% لأنها وصلت إلى تحقيق معدلات مرتفعة ومن الصعب تحقيق أعلى من ذلك، فى المقابل هناك بعض الدول ومنها مصر لديها فرص لتحقيق معدلات مرتفعة، ولكن المشكلة فى توفير التمويل، واستعرض معيط تحسن معدل النمو، قائلا إن مصر كانت تحقق معدل نمو بالسالب فى بعض الأرباع بعد ثورة يناير، ثم بلغ متوسط المعدل 2% حتى عام 2014-2015، ثم ارتفع معدل النمو إلى 5.8% خلال العام المالى الماضى، ونستهدف الحفاظ على تلك النسبة العام المالى الجارى، وزيادته ليتخطى 6% العام المالى المقبل.

 

وأضاف معيط، خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثانى لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس، اليوم الإثنين، أن مشكلة تحقيق معدل نمو مرتفع ليس الوصول إلى هذا المعدل، ولكن الحفاظ عليه من خلال طرح فرص جديدة باستمرار لزيادة معدل النمو حتى ولو بنسبة 0.1%، وإلا سينخفض المعدل، متابعا نعمل على النظر لكل قطاع لمعرفة مدى قدرته على المساهمة فى معدل النمو، خاصة وأن بعض القطاعات قد "تقع" مثل السياحة، ونستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 7% عام 2021-2022، ولذا نستثمر فى إنشاء مدن جديدة وشبكة طرق لخلق فرص استثمارية وفرص عمل.

 

وردا على سؤال حول كيفية استهداف الدولة خفض عجز الموازنة وفى المقابل زيادة معدل النمو، قال معيط، إن هناك معادلة فى غاية الصعوبة تواجه الدولة، وهى تحقيق معدل النمو له تكلفة مما يدفعك للاقتراض فى الوقت الذى تستهدف خفض عجز الموازنة مما يعنى انكماش، وهما عاملين معترضين، ولتحقيق ذلك من خلال تحسين الإنفاق والإيراد، وتوجيه جزء من خفض الدعم للاستثمارات وخفض عجز الموازنة.

 

ودلل معيط، على حديثه بمؤشر الاستثمارات العامة للدولة فى الباب السادس والذى ارتفع إلى 100 مليار جنيه مقابل 70 مليار جنيه العام الماضى أى زيادة بنحو 40%، وتم توفير تلك الزيادة من خلال الباب الرابع المختص بالدعم حيث زاد مليار جنيه فقط ليصل إلى 334 مليار جنيه مقابل 333 مليار جنيه العام الماضى من خلال ترشيد دعم الطاقة والموارد البترولية وأعادة توزيعه لدعم رغيف الخبز والسلع التموينية وبرنامج تكافل وكرامة، وتم توجيه هذا الترشيد إلى الاستثمارات وخفض العجز.

 

وأضاف أن نجاح الدولة فى تخفيض عجز الموازنة مرتبط بالفائض الأولة، فبدلا من اقتراض الدولة لشراء الأكل، يتم الاقتراض لسد جزء من الفوائد وأقساط الدين، متابعا أن تحقيق الاستراتيجية السابقة لمدة أعوام قليلة سيتم السيطرة على الدين وخدمة الدين.

صور مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس (1)
 

 

صور مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس (2)
 

 

صور مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس (3)
 

 

صور مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس (4)
 

 

صور مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس (5)
 

 

صور مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس (6)
 

 

صور مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس (7)
 

 

صور مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس (8)
 

 

صور مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس (9)
 

 

صور مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس (10)
 

 

صور مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس (11)
 

 

صور مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس (12)
 

 

صور مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس (13)
 

 

صور مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس (1)
 

 

صور مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس (2)
 

 

صور مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس (3)
 

 

صور مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس (4)
 

 

صور مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس (5)
 

 

صور مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس (6)
 

 

صور مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس (7)
 

 

صور مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس (8)
 

 

صور مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس (9)
 

 

صور مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس (10)
 

 

صور مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس (11)
 

 

صور مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس (12)
 

 

صور مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس (13)
 

 

صور مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس (14)
 

 

صور مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس (15)
 

 

 

 


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