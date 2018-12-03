وزير الزراعة يكلف جيهان عبدالغفار برئاسة قطاع الإرشاد بالوزارة

كتب عز النوبى

أصدر الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارا بتكليف الدكتورة جيهان عبدالغفار عبدالعظيم، بالعمل رئيسا لقطاع الإرشاد الزراعى بديوان عام الوزارة، بالإضافة إلى عملها وكيلاً لمعهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية الريفية لشئون البحوث.

هذا وقد وجه وزير الزراعة، الشكر إلى الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ورئيس قطاع الإرشاد السابق عن الفترة التي قضاها رئيسا للقطاع.

من ناحيته تقدم خليفة بالشكر إلى وزير الزراعة وكل قيادات الوزارة عن تعاونهم معه خلال فترة توليه المسئولية متمنيا للدكتورة جيهان عبدالغفار ولجميع القيادات التوفيق في خدمة مصرنا الغالية.