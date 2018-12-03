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وزير الدفاع يلتقى نظراءه الفرنسى واليونانى والقبرصى على هامش "إيديكس 2018"

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 03:39 م
وزير الدفاع يلتقى نظراءه الفرنسى واليونانى والقبرصى على هامش "إيديكس 2018" الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي
كتب زكى القاضى
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التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، فلورانس بارلى وزير الدفاع الفرنسى وبانوس كامينوس وزير الدفاع اليونانى وسافاس إنجيليدوس وزير الدفاع القبرصى، على هامش فعاليات اليوم الأول لمعرض ( EDEX – 2018 )، المنعقد بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات .

 

وناقش القائد العام مع الوزراء أهم المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون العسكرى مع كلا من فرنسا واليونان وقبرص .

 

وأعرب الوزراء عن سعادتهم بالإعداد والتنظيم الجيد للمعرض الذى يعد من أهم الملتقيات العسكرية فى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين على عمق العلاقات والروابط التاريخية التى تجمع بين الدول المشاركة بالمعرض ومصر نظرًا لمكانتها الإقليمية والدولية .

 

كما التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة السيد يونج هونج وزير برنامج إدارة الاحتياجات الدفاعية لدولة كوريا الجنوبية والفريق محمد فريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية والسيد ايفانجلوس أبوستولاكس رئيس هيئة الأركان العامة لوزارة الدفاع اليونانية والفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية خلال زيارتهم لمعرض EDEX – 2018.

 

وناقش رؤساء الأركان سبل دعم المجالات العسكرية والأمنية معربين عن تطلعهم أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون والتكامل فى مختلف المجالات .

 

حضر اللقاءات عددا من قادة القوات المسلحة والوفود العسكرية المصاحبة للسادة وزراء الدفاع ورؤساء الأركان .


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