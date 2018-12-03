وزير الدفاع بمعرض ايدكس: من يمتلك مفاتيح القوة اليوم قادر على صنع السلام

كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان

أكد الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن الواقع الحالى يؤكد أن السلام لابد من قوة تحميه وتؤمن استمراه، مشددا على قدرة مصر على تنظيم فعاليات دولية رفيعة فى أمن واستقرار مثل المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية.

وقال وزير الدفاع، خلال افتتاح الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، بحضور الرئيس السيسي، أن القوات المسلحة المصرية كانت ولا زالت الحصن الأمين لمقدرات هذه الأمة، متابعا بقوله:"سعينا لمقومات القوة ليس إلا سعيًا للحفاظ على أمنها وسلامتها فى عالم يموج بالصراعات، وأن من يمتلك فيه مفاتيح القوة هو القادر على صنع السلام".