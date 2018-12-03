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وزير الدفاع السودانى يصل القاهرة للمشاركة فى معرض "إيديكس 2018"

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 06:41 م
وزير الدفاع السودانى يصل القاهرة للمشاركة فى معرض "إيديكس 2018" الفريق أول ركن عوض بن عوف
كتب أحمد جمعة
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وصل إلى القاهرة مساء الأحد وزير الدفاع الوطني الفريق أول ركن عوض بن عوف للمشاركة فى المعرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018" الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بحضور 10 وزراء دفاع لدول "السودان، الإمارات، وسلطنة عمان، والسودان وفرنسا، واليونان، وقبرص، وجنوب السودان، والكاميرون، وكوريا الجنوبية، والصومال"، فضلا عن 7 رؤساء أركان، و7 وزراء للإنتاج الحربي من دول مختلفه.
 
ومن المنتظر، بحسب بيان صادر عن سفارة السودان بالقاهرة، فسيجري وزير الدفاع الوطني السودانى مباحثات ثنائية مع كبار المسئولين المصريين تتعلق بسبل دفع التعاون المشترك بين السودان ومصر في كافة المجالات بجانب عقد لقاءات مع ممثلي الشركات والهيئات الدولية المشاركة في المعرض لبحث امكانية التعاون في مجالات التصنيع الحربي و التسليح.
 
ويغادر وزير الدفاع و الوفد المرافق له القاهرة يوم غد الثلاثاء عائدا الى الخرطوم.

 


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ايدكس

ايدكس 2018

وزير الدفاع السودانى

زير الدفاع الوطني الفريق أول ركن عوض بن عوف

عوض بن عوف




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