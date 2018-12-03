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وزير الدفاع الروسى: نسعى لتعزيز التعاون مع الجيش الفيتنامى

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 04:37 م
وزير الدفاع الروسى: نسعى لتعزيز التعاون مع الجيش الفيتنامى وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو
أ ش أ
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أعلن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، اليوم الاثنين، أن الجيشين الروسى والفيتنامى سوف يعززان تعاونهما العسكرى المشترك.
ونقلت وكالة أنباء /تاس/ الروسية عن شويجو قوله -خلال اجتماعه مع نظيره الفيتنامى نجوين تشى فينه فى العاصمة الروسية موسكو- إن الطرفين مستعدان لمواصلة تنسيق أفعالهما المشتركة عن كثب من أجل تطوير العلاقات الروسية- الفيتنامية.
وأضاف أنه على ثقة بأن اجتماعه مع نظيره الفيتنامى سوف يسهم في تعزيز العلاقات الودية بين البلدين بشكل أوثق، وذلك فى ضوء الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وهانوى.
من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها تولى أقصى اهتمامها لتنفيذ الاتفاقات التى توصل إليها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مع نظيره الفيتنامى نجوين فو ترونج، فى سوتشى فى سبتمبر الماضى، فضلا عن تنفيذ تلك الاتفاقات التى تم التوصل إليها أثناء زيارة رئيس الوزراء الروسى دميتري ميدفيديف للعاصمة الفيتنامية هانوي في نوفمبر الماضي.


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