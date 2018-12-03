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وزير الدفاع: الجيش المصرى أعظم من تحدى المخاطر.. وسيظل حاميا لهذا الوطن

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 10:22 ص
وزير الدفاع: الجيش المصرى أعظم من تحدى المخاطر.. وسيظل حاميا لهذا الوطن الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى
كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان
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قال الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إن الجيش المصرى أعظم من تحدى المخاطر مهما تعاظمت.

وأضاف وزير الدفاع، خلال افتتاح الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، بحضور الرئيس السيسي، أن الجيش المصرى معتصما بقوته ووحدته، وساعيا لامتلاك أرقى ما فى العلم من نظم تسليح بأيدينا وبالتعاون مع الأسرة الدولية، مشددا على أن الجيش المصرى سيظل حارسًا وحاميًا لهذا الوطن.

وتابع وزير الدفاع: نسعى لامتلاك القوة لدحر أى عدوان على أرض مصرنا الغالية فى تعاون وثيق مع الدول المحبة للأمن والسلام.

 


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