وزير الدفاع الإماراتى يزور جناح الهيئة العربية للتصنيع

كتب زكى القاضى

زار منذ قليل السيد محمد بن حمد أحمد البواردى، وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتية، جناح الهيئة العربية للتصنيع فى معرض "إيديكس 2018"، وكان فى استقباله الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وتعرف السيد محمد البواردى، على إمكانيات الهيئة العربية للتصنيع، وكيفية التعاون المشترك بين الجانبين.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد اليوم، أجنحة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018".