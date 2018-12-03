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وزير الداخلية: بريطانيا ستمضى قدما فى التصويت البرلمانى على "بريكست"

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 11:43 ص
وزير الداخلية: بريطانيا ستمضى قدما فى التصويت البرلمانى على "بريكست" وزير الداخلية البريطانى ساجد جاويد
رويترز
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قال وزير الداخلية البريطانى ساجد جاويد اليوم الاثنين إن التصويت البرلمانى المقرر الأسبوع المقبل على اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماى للخروج من الاتحاد الأوروبى سيمضى قدما نافيا تكهنات إعلامية بأن الحكومة قد لا تقدم على التصويت على الاتفاق خوفا من رفضه.

وقال جاويد لهيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى) "لا أعتقد أن هناك أى فرصة لسحب الاتفاق. لا أتوقع أن يحدث ذلك". وأضاف "التصويت سيمضى قدما كما هو مقرر له والعديد من أعضاء البرلمان يدرسون ما إذا كانوا سيشاركون فى التصويت أم لا".

وقالت العديد من أحزاب المعارضة والحزب الصغير فى أيرلندا الشمالية الذى يدعم حكومة ماى فضلا عن العديد من أعضاء البرلمان إنهم سيرفضون الاتفاق فى التصويت المقرر يوم 11 ديسمبر.

وقال جاويد إن تفاصيل نظام الهجرة فى مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لن تنشر قبل التصويت لكنه قال إنها ستخفض صافى أعداد المهاجرين الجدد بدرجة كبيرة.

 

 

 


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