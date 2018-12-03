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وزير التنمية المحلية يناقش تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالمشاركة المجتمعية

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 10:16 ص
وزير التنمية المحلية يناقش تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالمشاركة المجتمعية اجتماع وزير التنمية المحلية
كتب – أشرف عزوز
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عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاَ اليوم مع الدكتور سيد إسماعيل مستشار وزير الإسكان والمرافق للصرف الصحى، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بحضور المهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، تناول الاجتماع دعم الخدمات الأساسية فى قرى جميع المحافظات خاصة خدمات الصرف الصحى لدورها الهام فى تحسين جودة الحياة والصحة العامة لأهل القرى .

وأوضح اللواء محمود شعراوى، إن الاجتماع ناقش آليات تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالمشاركة المجتمعية فى القرى المصرية، وسيتم البدء بعدد 317 قرية بتكلفة 13 مليار جنيه كمرحلة أولى، مؤكداً إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتم إدارة حلقات نقاشية بالمحافظات لتفعيل دور المشاركة الشعبية فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى، على أن تتولى الجمعيات الأهلية عملية تجميع المساهمات الشعبية فى حساب يخصص لهذا الغرض، ويتم إعداد التصميمات للمشروعات ومراجعتها من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى كجهة متخصصة، وسيتم البدء فى هذا المشروع لمحافظة بنى سويف الأسبوع القادم، والتى قامت بجمع مساهمات شعبية لهذا الغرض .

اجتماع وزير التنمية المحلية لمناقشة مشروعات الصرف الصحى بقرى مصر (1)
اجتماع وزير التنمية المحلية لمناقشة مشروعات الصرف الصحى بقرى مصر

 

اجتماع وزير التنمية المحلية لمناقشة مشروعات الصرف الصحى بقرى مصر (3)
اجتماع وزير التنمية المحلية لمناقشة مشروعات الصرف الصحى بقرى مصر

 

اجتماع وزير التنمية المحلية لمناقشة مشروعات الصرف الصحى بقرى مصر (4)
اجتماع وزير التنمية المحلية لمناقشة مشروعات الصرف الصحى بقرى مصر

 


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