وزير التعليم العالى يشارك فى فعاليات "قمة المعرفة 2018 فى دبى

كتب وائل ربيعى

غادر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بعد ظهر اليوم الاثنين متوجها إلى مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة تلبية لدعوة رسمية للمشاركة فى فعاليات الدورة الخامسة لـ (قمة المعرفة ٢٠١٨: الشباب ومستقبل اقتصاد المعرفة) التى تقام على مدار يومى 5، 6 ديسمبر الجارى، والتى ينظمها مشروع المعرفة العربى برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، بمشاركة نخبة من أبرز الشخصيات العربية والعالمية، وتتضمن القمة إطلاق النسخة الثانية من مؤشر المعرفة العالمى.

وسوف تخصص جلسة كاملة خلال القمة يوم الخميس ٦ ديسمبر يقدم فيها وزير التعليم العالى بالاشتراك مع د.طارق شوقى وزير التربية والتعليم عرضا تقديميا حول الزؤية الاستراتيجية لتطوير التعليم فى مصر.

وعلى هامش مشاركة وزير التعليم العالى فى قمة المعرفة، سوف يعقد عددا من المقابلات والعديد من الزيارات الميدانية لمؤسسات التعليم العالى بدولة الإمارات.

وتهدف قمة المعرفة إلى إلقاء الضوء على أهم القضايا المعرفية الراهنة، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب العالمية، وعرض الحلول لمواجهة التحديات؛ بهدف تحقيق التقدم للأمم وتنميتها المستدامة ورفاهية شعوبها.

وتركز قمة المعرفة فى دورتها الخامسة على سبل توظيف الابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية واستثمارها بفاعلية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومناقشة دور الشباب فى بناء اقتصاد المعرفة الذى تعد فيه المعلومات المصدر الإستراتيجى الأساسى.

جدير بالذكر أن مشروع المعرفة العربى هو مبادرة مشتركة بين المكتب الإقليمى للدول العربية فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.