video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 03 ديسمبر 2018 04:21 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم العالى يشارك فى فعاليات "قمة المعرفة 2018 فى دبى

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 03:46 م
وزير التعليم العالى يشارك فى فعاليات "قمة المعرفة 2018 فى دبى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى
إضافة تعليق
غادر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بعد ظهر اليوم الاثنين متوجها إلى مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة تلبية لدعوة رسمية للمشاركة فى فعاليات الدورة الخامسة لـ (قمة المعرفة ٢٠١٨: الشباب ومستقبل اقتصاد المعرفة) التى تقام على مدار يومى 5، 6 ديسمبر الجارى، والتى ينظمها مشروع المعرفة العربى برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، بمشاركة نخبة من أبرز الشخصيات العربية والعالمية، وتتضمن القمة إطلاق النسخة الثانية من مؤشر المعرفة العالمى.
وسوف تخصص جلسة كاملة خلال القمة يوم الخميس ٦ ديسمبر يقدم فيها وزير التعليم العالى بالاشتراك مع د.طارق شوقى وزير التربية والتعليم عرضا تقديميا حول الزؤية الاستراتيجية لتطوير التعليم فى مصر.
 
وعلى هامش مشاركة وزير التعليم العالى فى قمة المعرفة، سوف يعقد عددا من المقابلات والعديد من الزيارات الميدانية لمؤسسات التعليم العالى بدولة الإمارات.
 
وتهدف قمة المعرفة إلى إلقاء الضوء على أهم القضايا المعرفية الراهنة، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب العالمية، وعرض الحلول لمواجهة التحديات؛ بهدف تحقيق التقدم للأمم وتنميتها المستدامة ورفاهية شعوبها.  
 
وتركز قمة المعرفة فى دورتها الخامسة على سبل توظيف الابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية واستثمارها بفاعلية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومناقشة دور الشباب فى بناء اقتصاد المعرفة الذى تعد فيه المعلومات المصدر الإستراتيجى الأساسى.
 
جدير بالذكر أن مشروع المعرفة العربى هو مبادرة مشتركة بين المكتب الإقليمى للدول العربية فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التعليم العالى يستقبل نظيره الصومالى لبحث التعاون البحثى بين الجانبين

التعليم العالى

قمة المعرفة 2018

الشباب

اقتصاد المعرفة

دبى




لا تفوتك
المالية: مصر تتسلم 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد نهاية ديسمبر

المالية: مصر تتسلم 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد نهاية ديسمبر

40 دولة يمكن زيارتها بالباسبور المصرى بلا تأشيرة.. تعرف عليها

40 دولة يمكن زيارتها بالباسبور المصرى بلا تأشيرة.. تعرف عليها

الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018".. ويتفقد الجناح المصرى وجناحى السعودية والإمارات.. وزير الدفاع فى كلمة أمام الرئيس: من يمتلك مفاتيح القوة اليوم قادر على صنع السلام

الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018".. ويتفقد الجناح المصرى وجناحى السعودية والإمارات.. وزير الدفاع فى كلمة أمام الرئيس: من يمتلك مفاتيح القوة اليوم قادر على صنع السلام

4 قضايا مهمة على مائدة الخطيب فى الأهلى بعد العودة من ألمانيا.. حسم المدير الفنى الجديد بين دياز وكارينيو وثالث مجهول.. تحدى الصفقات الشتوية.. الإدارات المهزوزة وعرابى وغالى وفضل.. وجلسة لرفع معنويات الفريق

4 قضايا مهمة على مائدة الخطيب فى الأهلى بعد العودة من ألمانيا.. حسم المدير الفنى الجديد بين دياز وكارينيو وثالث مجهول.. تحدى الصفقات الشتوية.. الإدارات المهزوزة وعرابى وغالى وفضل.. وجلسة لرفع معنويات الفريق

تقارير: محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين بالعالم بقائمة فرانس فوتبول

تقارير: محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين بالعالم بقائمة فرانس فوتبول

مؤمن زكريا يجدد عقده مع الأهلى رسمياً لمدة 3 سنوات

مؤمن زكريا يجدد عقده مع الأهلى رسمياً لمدة 3 سنوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة