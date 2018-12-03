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وزير التعليم العالى يستقبل نظيره الصومالى لبحث التعاون البحثى بين الجانبين

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 09:38 ص
وزير التعليم العالى يستقبل نظيره الصومالى لبحث التعاون البحثى بين الجانبين الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى
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أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى على عمق العلاقات التى تربط بين مصر والصومال، خاصة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تنمية هذه العلاقات وتوطيدها، جاء ذلك، خلال استقباله مساء أمس الأحد د. عبد الله جودح وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الصومالى، بحضور عبد الغنى محمد السفير الصومالي بالقاهرة، والوفد الصومالى المرافق للوزير، بمقر الوزارة.
 
وخلال اللقاء، بحث الجانبان آليات تفعيل المزيد من أوجه التعاون بين البلدين فى المجالات التعليمية والثقافية، خاصة أوضاع الطلاب الصوماليين الدارسين بالجامعات المصرية، وتذليل الصعوبات التى تواجههم، وزيادة المنح الدراسية لهم، سواء فى مرحلتى البكالوريوس أو الدراسات العليا.
 
من جانبه وعد الدكتور عبدالغفار بتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات المطلوبة للدارسين الصوماليين فى مصر، وسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لمساعدتهم على الانتظام فى الدراسة، وحل المشكلات التى قد تواجههم.
 
من جانبه، وجه وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الصومالي الشكر للحكومة المصرية على دعمها ومساندتها للطلبة الصوماليين الدارسين بالجامعات المصرية. مؤكدًا حرص دولته على الاستفادة من الخبرة المصرية في كافة المجالات،  خاصة تدريب شباب الأطباء الصوماليين بالمستشفيات الجامعية المصرية.
 
 

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