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وزير الاتصالات يشهد توقيع بروتوكول تحويل نادى الجزيرة أول نادى رقمى

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 06:14 م
وزير الاتصالات يشهد توقيع بروتوكول تحويل نادى الجزيرة أول نادى رقمى عمرو طلعت وزير الاتصالات
كتبت هبة السيد
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شهد الدكتور عمرو طلعت ، وزير الاتصالات ، اليوم الاثنين ، توقيع بروتكول تعاون بين إحدى الشركات المتخصصة ونادي الجزيرة الرياضي ،  لتحويل النادى الى أول نادى رقمي في مصر،
 
وقال الدكتورعمرو طلعت،  وزير الاتصالات ، إن توقيع بروتوكول التعاون، هو نقلة نوعية وسبق لأحد الأندية الرياضيةوذلك كبداية التحول إلي نادي رقمي وهو جزء من تحول الدولة إلي مجتمع رقمي من خلال خطة طموحة لحصول المواطن علي خدمات مميكنة مشيرا إلي أن ذلك يتم وفقا لمنظومة رقمية الهدف منها التحول إلي مجتمع لا نقدي ، موضحا  أن المدفوعات من خلال الأدوات الرقمية تساهم في تقليص الفساد ، مشيرا إلي سعي الحكومة للانتهاء من الكارت الذكي الموحد خلال  العام المقبل .
 
أضاف وزير الاتصالات ،  أن الكارت الذكي سوف يتيح للمواطن الحصول علي خدماته سواء مدفوعات أو الدعم وأجور ومعاشات، مشيرا الى  أن مايحدث في نادي الجزيرة هو لبنة لتحول أغلب الأندية الرياضية في مصر إلي أندية رقمية، معربا عن أمله أن  تحذو جميع الاندية الرياضية نفس الحذو.
 
وقال رئيس نادي الجزيرة، إن الهدف من الاتفاقية تيسير آليات لدفع لخدمات النادي من خلال تطبيق عبر الهاتف المحمول، مشيرا إلي أن التطبيق سوف يساهم في تقديم خدمة جيدة للاعضاء.
 
 
 

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