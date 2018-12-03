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وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها الصينى دعم مصالح الدول النامية فى تغير المناخ

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 09:01 م
وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها الصينى دعم مصالح الدول النامية فى تغير المناخ وزيرة البيئة مع نظيرها الصينى
كتبت آية دعبس
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التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بوزير البيئة الصينى على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية تغير المناخ ببولندا، لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

ناقش الوزيران الموضوعات المتعلقة بتمويل المناخ، حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية تعظيم الموارد المالية المخصصة للتصدى لآثار التغيرات المناخية، وضرورة تقسيم التمويل بين آليات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، بالإضافة إلى إعادة واستكمال الحوكمة لصندوق المناخ الأخضر ودور ذلك فى الدفع قدما فى مواجهة التغيرات المناخية.

 

وأشادت وزيرة البيئة المصرية خلال اللقاء بالتعاون بين مصر والصين فيما يخص التنوع البيولوجى، ودعم مصر خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى على مدار العامين القادمين.

 

كما أكد الجانبان على التعاون الوثيق بين مصر والصين لتحقيق مصالح الدول النامية من خلال ترأس مصر لمجموعة ال 77 والصين فى مفاوضات تغير المناخ، والبناء على ما تم تأسيسه لها فى اتفاق باريس لتغير المناخ والإصرار على بنود الاتفاق دون اغفال أى منها.


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التغيرات المناخية

تغير المناخ




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