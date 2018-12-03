وزارة التضامن تحتفل بأعياد الطفولة فى الإسكندرية

كتب مدحت وهبة

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة اعمال للتنمية المجتمعية احتفالية أعياد بقصر ثقافة الأنفوشى تحت شعار "احنا معاك "بمشاركة 7 مؤسسات للرعاية الاجتماعية منها جمعية الاسكندرية" بنين -بنات" وجمعية الحرية "بنين- بنات ء"وجمعية كاريتاس ومجمع الدفاع الاجتماعى.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورى والقرآن الكريم أعقبها فقرات فنية واستعراضية كما تم عرض فقرة للمسرح الايقاعى وفقرة إنشاد ديني كما عرض مجمع الدفاع الاجتماعي عدد من الفقرات الفنية تعكس مهارات الأطفال ومستوى تدريبهم كان منها فقرة مسرح العرائس وفقرة للوحة كهربائية قام بتركيبها أبناء الدار ، كما أقيم علي هامش الاحتفالية معرض ضم منتجات المؤسسات الاجتماعية التي انتجت من خلال الورش التدريبية

وتأتي تلك الاحتفالية ضمن احتفاليات وزارة التضامن الاجتماعى بأعياد الطفولة في المحافظات المختلفة بهدف رفع التوعية المجتمعية بحقوق الاطفال من الرعاية المتكاملة وتغيير النظرة السلبية تجاه الاطفال ومشاركة المجتمع المدني في دمج الاطفال وتحقيق المصلحة الفضلي لهم.

جدير بالذكر أن الاحتفال باليوم العالمى للطفل قد بدء منذ عام 1954 ويتم الاحتفال به كل عام، الذى يتزامن مع تاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل عام 1989 حيث كانت مصر من أوائل الدول التى وقعت عليها عام 1990.